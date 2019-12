TABEL, VIDEO JA BLOGI | Eesti on PISA testis Euroopas esikohal!

Reps: Me oleme oluliselt kasvanud ja kui enne olime vaid loodusteadustes, siis nüüd oleme kõigis kolmes aines esikohal.

Meil on aina enam noori inimesi, kes suudavad aina keerulisemaid ülesandeid lahendada. Me oleme seal tipus ka sellepärast, et me ei jäta kedagi maha. See on selgelt meie edu võti.

Poisid on tulnud ilusti järgi. Paar aastat tagasi rääkisime, et poisid ja tüdrukud on erineva tasemega, aga nüüd on poisid teinud tubli arengu. Me pole võrdsuse taga ajamisega unustanud, et meie edasijõudmise aluseks on nutikus. Selle märkamine ja toetamine peab jõudma igasse kooli.

Oleme üks väheseid riike, kes on eelmisest testist saati oma tulemust parandanud. Suur aitäh meie õpetajatele, meie vanematele, suurepärastele ja vahvatele noortele ning kõigile kes on raskemate aegade kiuste pürginud parema hariduse ja teadmiste poole.