OTSEVIDEO JA BLOGI | Eesti on PISA testis Euroopas esikohal! 

Haridusminister Mailis Reps: PISA nagu te teate on aina kasvav ja neid riike kes sellega igal aastal liituvad on kümneid. See on üks kõige usaldusväärsemaid uuringuid üldse. Eesti on selles suhtes ainulaadne, et meil on neid noori, kes seda teevad, üpriski palju. PISA on väga oluline ja isegi need riigid, kes selles ei osale, vaatavad samuti selle tulemusi.

Eesti osaleb alles või juba viinedat korda. Sellega ühinemine võttis sellega võttis üksjagu aega. OECD on justkui rikaste klubi ja meil oli 2000ndate alguses mure, et me peame end võrdlema riikidega, kellel on rahaliselt paremad võimalused.

Hea uudis on see, et Eesti on Euroopas esimesel kohal.