SOOME PEAMINISTRIKRIIS: kas lahkub Rinne või laguneb valitsus? 

Soome peaministrit on tabanud kriis. Kriitikud süüdistavad Antti Rinnet selles, et ta on mitmes riikliku postiettevõttega seotud asjas valetanud. See ajas tagajalgadele opositsiooni ning koalitsiooniliitlase Keskerakonna. Vaatamata probleemidele soovivad valitsuse liikmed praeguse koalitsiooniga vähemalt järgmiste valimisteni jätkata. Mitte aga sotsiaaldemokraadist Rinne juhtimise all – Keskerakonna usk valitsusjuhti on kadunud. Rohelised on Rinnet toetaval seisukohal, ent esitasid samuti tingimusi – erakonna juht Maria Ohisalo teatas Twitteris, et Roheliste partei on nõus Rinnet peaministrina toetama, ent igasugune ebamäärasus peab parlamendi ehk Eduskunta ette jõudma ning peaminister peab pühenduma valitsuse poliitika arendamisse.

Tampere ülikooli poliitteaduste professor Ilkka Ruostetsaari avaldas esmaspäeva õhtul arvamust, et peaminister Antti Rinne ei jätka teisipäeval ametis. Tema sõnul pole tõenäoline, et pärast Keskerakonna kriitilisi kommentaare on valitsusjuhi jätkamine võimalik, vahendab MTV Uuutiset. Kriis annab omakorda opositsioonierakondadele võimaluse esile astuda. Ruostetsaari usub, et Rinne annab alla ning ta vahetatakse mõne teise Sotsiaaldemokraatliku erakonna poliitiku vastu välja. Eile õhtul teatas Rinne ajakirjanikele, et tal on koduerakonna täielik toetus ning ta ei plaani põhjuseta ametist lahkuda. Pahane peaminister ründas tugevalt ka Keskerakonda, kes pole suutnud tema sõnul selget seisukohta avaldada.