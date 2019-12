Politsei otsib Lasnamäel kadunud 69aastast Maiet 

Maie on 160 cm pikk, täidlasema kehaehitusega. Viimati oli tal seljas tumehall kapuutsiga põlvedeni jope, jalas musta värvi spordipüksid, pika säärega mustad saapad, peas punane lilledega rätt. Teada on, et naisel ei ole kaasas telefoni ning terviseprobleemidest tulenevalt võib ta kõrvalise abita hätta sattuda.