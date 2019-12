BBC imestab: kuidas küll eesti lapsed mäekõrguselt briti eakaaslastest tublimad on? 

Õige pea jõudis ta järeldusele, et Eesti lasteaedade süsteem, milles lapsi mänguliselt, ent sihikindlalt kooliks ette valmistatakse, on parem kui briti süsteem, kus kuueaastane juntsu peab juba esimeses üleriigilises testis osalema. Juba seal algab niiöelda tarkade väljasõelumine, kus mõnes aines andekamad pannakse edasijõudnute klassi, mahajäänumad nendega koos õppida ei saa. Eesti lasteaedade komme suunata kõik lapsed ühtviisi ja ühtmoodi esimeseks klassiks valmis olema viib PISA raporti koostajate hinnangul selleni, et hoolimata vanemate jõukuse tasemest on eesti lapsed suuremaks kasvades üksteisega üsnavõrdsel tasemel. Eriti ei rakenda eesti koolid ka Suurbritannias levinud oskustepõhiselt eraldatud õpet, ehk et ainetunnis õpib terve klass koos ning õpetaja ülesanne on veenduda, et keegi ei jääks liiga maha.