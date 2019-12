Pensionireformi esimese lugemise käigus selgus, et Martin Helme töömees makse ei maksa 

Helme toonitas, et teisest sambast lahkumine tuleb inimestel hoolikalt läbi mõelda ning lahkumisotsus on kaalukas. Ta ka nentis, et inimesed saavad reformiga lisaks raha kogumisele ka investeerimisvõimaluse. Helme sõnul tuleb silmas tuleb pidada, et raha väljavõtmine lõpetab automaatselt ka teise samba sissemaksete tegemisel. (Lähemalt pensionireformi olemusest saab lugeda SIIT.)