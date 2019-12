Juhtkiri | Parem Parmas peos kui Perling katusel 

Normaalsetes oludes pidanuks senise peaprokuröri kinnitamine teiseks ametiajaks või uue juhi ametisse asumine olema sündmus, mis vaevu uudisekünnise ületaks. Viivitamine kandidaadi nimetamisega on seotud ilmselt nii praeguse poliitilise konstellatsiooni puhul sobivate kandidaatide nappuse kui ka koha kätte näitamisega EKRE-le, kes kippus dirigeerima uue juhi valimisprotsessi. Praeguse võimuliidu puhul politiseeriti see ametikoht sedavõrd, et EKRE on mitu korda rääkinud suisa oma kandidaadi esitamisest kohale, mille täitmine on olnud Isamaasse kuuluva justiitsministri Raivo Aegi pärusmaa.