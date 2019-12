Seisukoht | Viisakus ennekõike 

Kui sõidukist maha astuda, tuleb pahatihti kehastuda fännihordi ette maandunud Hollywoodi A-kategooria staariks. Äsja peatunud masina ukse ette on koondunud rahvahulk, kelle vahelt välja pääsemiseks on piltlikult öeldes vaja küünarnukid laiali ajada. Muidu satud keerisesse.

Enda kogemuse põhjal tõden, et enamasti saab kivi visata kas koolilapse või pensionäri kapsaaeda. Just nemad on kõige kärsitumad, justkui kartes, et inimese viisakalt ja rahulikult bussist maha laskmine võrdub sõiduki uste sulgumise või istekohast ilmajäämisega.