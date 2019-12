KINGIIDEE: SIKSAK toob jõuludesse romantikat 

Üks võimalus ühildada praktilisus emotsionaalse väärtusega, on kinkida SIKSAK-i kodusisustustooteid. SIKSAK on Järvamaal tegutsev tekstiiliettevõte, mille toodang on juba aastakümneid sisustanud tuhandeid Eesti kodusid.

SIKSAK pakub kodusisustustooteid seinast seina: alates laudlinadest ja kardinatest kuni voodipesu ja kangasteni. Ja ka see pole veel kõik.

Foto:

Jõuluvana kingikotti sobivad imeliselt näiteks romantilised karikakrapärjaga pajalapid, mis kaunistaksid igat kööki. Või miks mitte kinkida pereisale äge, tagant paeltega seotav põll, mille muster on sisse kootud ja ei tule seetõttu ka pesus maha.

Kui aga Sinu pereliige on tõsine kokandushuviline, siis saab SIKSAKist tellida põlle, millele tehakse eraldi just Sinu tellitud tikand!

Eesti inimesed on reisirahvas ja miks mitte poetada kingikotti maalilise pildiga mahukas reisikott. Selle pilkupüüdva kotiga võib minna nii paariks päevaks SPA-sse, suvel randa kui ka pikemale reisile. Koti pealismaterjaliks on kvaliteetne gobeläänkangas, sees niiskuskindlast materjalist vooder ja koti sees on ka väike küljetasku rahakoti või telefoni mugavaks hoiustamiseks ja ühes otsas väike lukuga välistasku.

Kui soovite aga midagi tõeliselt romantilist ja samas ka luksuslikku, siis sobib selleks suurepäraselt Kylie Minogue voodipesu sarja kuuluv voodipesu. Tegemist on tõeliselt eksklusiivse voodipesu seeriaga, mis viib mõtted Hollywoodi luksuse peale. Uskuge, väikest luksust pole kunagi hilja endale lubada, seda enam, kui see on vastuvõetava hinnaga.