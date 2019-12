ÕL USAs | Musta reede ostuhullus: megaummik ja pealetükkivad müügimehed 

Kuid tagasi ummikusse, kus teekond mööblipoodi võtab umbes kümme korda rohkem aega kui tavaliselt. Lõpuks poodi jõudnud, on musta reede kogemusest asi kaugel. Seda muidugi meie endi „süül“ – me pole abikaasaga hommikuinimesed ning pood reklaamis suurejoonelist allahindlusmüüki alates kella kaheksast hommikul. Kella kaheteistkümneks keskpäeval on kell kaheksa hommikul (võib-olla) poest üle käinud rohutirtsuparv kadunud. Kui nii, siis võtsid nad ehk kaasa ka selle, mida meie otsima tulime, sest meile sobivat madala hinnaga lauda me ei leia. Samal poeketil on pisut kaugemal ka ladu, kus tavapärasest samuti sugugi mitte suurearvulisem rahvas rahulikult ringi jalutab. Pealetükkivatel müügimeestel jääb aega iga klienti tülitada, hetkekski ei saa ühegi laua juures seisma jääda, kohe on üks kohal nagu tüütu kärbes ja hakkab kiitma, et küll see on ilus laud, mis te siin valisite. Jah, on küll, aga me tegelikult ei valinud seda, lihtsalt– Ehk huvitab hoopis see? Ei, tänan, see on vale kujuga. Aga kui te tuleksite siiapoole... Ei, tänan, me vaatame ise!