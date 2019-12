Pangad tõmbavad Eestisse investeerimist koomale. Rahandusministri sõnul on see poliitilise poosi võtmine 

„Pensionisüsteemi võimalik muutmine on kindlasti väga suure ja laialdase mõjuga. See omab mõju nii Eesti tänasele majanduskeskkonnale kui ka Eesti inimeste tulevasele elatustasemele pensionieas. Seejuures võib erinevate mõjude ulatus oluliselt varieeruda, sõltuvalt sellest, millisel kujul pensionisüsteemi muudatused täpselt läbi plaanitakse viia. Sellest tulenevalt loodame, et valitsus koostab põhjaliku ja mahuka analüüsi, milles sisalduvad hinnangud ja vastused pensionisüsteemi muutmise võimalike mõjude kohta,“ sõnas Tamla.

Rahandusminister Helme: see on poliitilise poosi võtmine

Rahandusminister Martin Helmelt päriti esmaspäeval riigikogus selle kohta, kuidas on valitsus arvestanud eelnõu koostamisel arvesse võtnud seda, et investeeringud Eesti väärtpaberite turule vähenevad. Helme märkis kõigepealt, et Eestisse on pensionifondide kaudu investeeritud kuskil 600 miljonit eurot. Samas ei näe rahandusminister, et II pensionisamba reform meie majanduses midagi muudaks.