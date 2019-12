VASTUMEETMED: Hiina ei luba USA militaaralustel Hongkongis peatuda 

Hiina võttis USA-vastased meetmed kasutusele, sest lääneriik toetas eelmisel nädalal vastu võetud seadustega Hongkongi valitsusvastaseid protestijaid. Välisministeerium keelustas USA sõjaväealuste Hongkongi sisenemise määramata ajaks ning hoiatas, et tulevikus on veel sarnaseid meetmeid oodata.

„Me soovime tungivalt, et USA parandaks vead ning lõpetaks sekkumise meie siseasjadesse. Hiina astub vajadusel järgmiseid samme, et Hongkongi stabiilsust ja Hiina õitsengut säilitada,“ teatas välisministeeriumi esindaja Hua Chunying. Ta lisas, et ameeriklased peavad võtma mõningase vastutuse Hongkongis toimuva kaose eest ning selle eest sanktsioonidega maksma.