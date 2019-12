VÄHEM NATOT, VÄHEM EESTIT? Kaitseväe juhataja kutsub üles mõtlema Baltikumi ühiskaitsele 

Kindralmajor Herem kirjutas, et tänapäevases julgeolekukeskkonnas on läänemaailmal peal surve teha aina enam, aga seda vähesemate vahenditega. Tulemuseks on see, et kõikjal üritatakse sisse viia standardseid lahendusi. „Aga teatud piirkondades peame looma täpseid lahendusi väga spetsiifilistele väljakutsetele. Üks selline väljakutse on Baltikumi kaitsmine,“ sõnas Herem.

„Piirkondlikust perspektiivist on üks minu peamisi strateegilisi sihte täielikult tunnistada Baltikumi ühtse tegevuspiirkonnana ja seda ka sarnaselt käsitleda,“ kirjutas Herem. „Et seda saavutada, peame õppima loobuma mõningasest võimust oma riiklike kaitsevägede üle või isegi teatud poliitilistest ambitsioonidest. Peame saama üle oma hirmudest, et saavutada edu. See nõuab tõsist muutust mõtteviisis.“

Heremi sõnul peaksid Balti riigid koostöös paika panema kogu piirkonna kaitseplaanid: „Meie praegused lähenemised on kas liiga laiad – NATO vajadused – või liiga kitsad – ainult rahvuslikud. Mida me peaksime tegelikult tegema, on vaadata kogusummas piirkonna sõjaväelisi vajadusi ja võimekust.“ Kaitseväe juhataja hinnangul oleks Eestil, Lätil ja Leedul vaja luua piirideülene juhtimiskeskus ning teha koostööd ka erinevatel relvahangetel.