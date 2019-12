ÕL VIDEO | Maaeluministri kandidaat Arvo Aller: kõhklesin, kas tahan portfelli vastu võtta. Abikaasa julgustas mind

Aller saab uhkustada sellega, et ta on olnud erakonna liige kauem, kui tänased juhtpoliitikud. Teatavasti on EKRE välja kasvanud kunagisest Rahvaliidust ning just selle erakonnaga liitus ministrikandidaat 2002. aastal. „Tol ajal olin tööl taluliidus ja mulle sobisid need põllumajanduslikud-maaelu vaated, mida esindas toona Rahvaliit. Jäin [EKRE] liikmeks edasi, kas seltskond… aga need inimesed, kes seal toimetasid, olid piirkonnas väga ausad ja abivalmid. Inimeste pärast olen siin olnud,“ selgitas Aller enda poliitikasse tulekut.

Ajakirjanikega kohtumisel jättis Aller endast väga vaoshoitud ja tagasihoidliku mulje. Ta vastas küsimustele, aga täpselt nii palju kui küsiti, lisamata mingeid enda mõtteid. Küsimustele seoses tulevase töökohaga Tallinna vanalinnas, kus asub maaeluministeerium, püüdis Aller samuti vältida selgete vastuste andmist. Ta põhjendas seda asjaoluga, et on alles kandidaat, kes pole peaministrigagi kohtunud. Kui kandidaadi staatus muutub ministri omaks, siis algab meeskonna mehitamine ja seisukohtade kujundamine päevakajalistes küsimustes. Ühtlasi nentis Aller, et harjub arvukate kaameratega, mis tema samme jälgivad, ja võtab esmakordselt osa fraktsiooni taseme koosolekutest, rääkimata valitsuse astmest.

EKRE aseesimehel Martin Helmel jagus Alleri tutvustamisel vaid kiitvaid sõnu: „Ta on pikalt töötanud Jõhvis Ida-Virumaal, eestluse ja maaelu tõrvikuhoidja seal – tõsine maa sool.“ Helme sõnul hakkas erakond mõtteid Alleri osas koguma pärast seda, kui riigisekretär Taimar Peterkop oli peaminister Jüri Ratase palvel väljastanud raporti, millega uuris maaeluminister Mart Järviku toimetamisi ministeeriumis. Raport tõi välja, et Järvik ja tema meeskond on oma pädevust ületanud ja vasturääkivaid sõnumeid väljastanud.

Meedia tundis rohket huvi VTA ja PRIA tegevuse vastu seoses põllumeeste ja kalatehase M.V.Wooli võimaliku kiusu ja tülidega. Aller ei tahtnud asju sisuliselt kommenteerida, tuues põhjuseks asjadega mitte kursis olemise. „Pean nägema sisusse, miks, kuidas see on tekkinud, kas midagi on jäänud tegemata,“ ütles Aller, tuues siiski välja, et ametite läbipaistvus peaks paranema. „Kindlasti need teemad tõstatuvad, räägime ametkondadega läbi. Teades PRIA asju, kindlasti saame seal asju parandada.“

Ajakirjaniku küsimusele, kas ministrikandidaat usaldab VTA ja PRIA tööd, vastas Alles napisõnaliselt, kuid jaatavalt.