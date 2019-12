Reoveepuhastusjaama jõuab igal kuul tonnide viisi prügi 

„Oma harjumusi muutes saame nii hoolitseda selle eest, et ei tekiks ummistusi kui ka et keskkonda jõuaks vähem kahjulikke aineid,” sõnab Tallinna Vee reoveepuhastuse juht Tiina Kärner ning lisab, et alustada saab ka pelgalt endale teadvustamisest, et WC-potti ei tohiks visata muud peale tualettpaberi. „Kallates pidevalt WC-potti rasvaseid toidujäätmeid ning visates sinna lisaks hügieenisidemeid või majapidamispaberit, on ummistus ainult aja küsimus,“ ütleb Kärner.