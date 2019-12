VIDEO | Berliini jääkarutüdruk Hertha tähistas esimest sünnipäeva 

Pühapäeval aastaseks saanud jääkaru sai nime aprillis. Loomaaia direktori Andreas Knierim ütles, et kokku laekus üle 5300 nimeettepaneku. Hertha pakkus välja samanimeline Berliini jalgpalliklubi, mis mängib Saksamaa kõrgeimas liigas. Knierimi sõnul vajas loomaaed tugevat ristiisa ja Hertha BSC on seda kahtlemata. Jalgpalliklubi vaimustab enda mänguga miljoneid inimesi ja on ka tihedalt Berliiniga seotud.