ViDEO ja GALERII | Toompeal on meeleavaldus M.V.Wooli kaitseks: nende tehased on ühed Eesti kõige puhtamad

Meeleavaldusel pidas kõne ka Peeter Ernits, kellel on läbivalt olnud palju öelda nii listeeriaskandaali kui ka endise maaeluministri Mart Järviku ametikohalt tagandamise kohta. Oma hinnag oli tal ka veterinaar- ja toiduameti (VTA) tegevuse kohta.

Nördinud M.V.Wooli töötajad: kuidas nad panevad ühe päevaga kõik kinni?

Õhtulehega vestlesid ka M.V.Wooli töötajad Larissa Kudrjašova ja Svetlana Glinkina, kelle sõnul ootavad ja loodavad kõik sundpuhkusele saadetud, et tehas taas tööle hakkaks.

„23. oktoobril võttis VTA viimased proovid ja vastust ei ole siiamaani meile antud, aga tehas on mingil põhjusel kinni pandud,“ sõnasid nad. Kudrjašova ja Glinkina on poemüüjad. Nad räägivad, et listeeriaskandaalis on tarvis kogu aeg klientidele, kinnitada, et M.V.Wooli tooted ei ole tapvad. „Seletame klientidele kogu aeg, et see ei ole tsüaniid, et sööd tüki kala ja siis sured. Nüüd leitakse seda juba igalt poolt,“ märkisid nad ja kinnitasid veel kord, et M.V.Wooli kala on ohutu.

M.V.Wooli töötajad Larissa Kudrjašova ja Svetlana Glinkina. Foto: Martin Ahven

Naiste sõnul on töötajad sundpuhkuse pärast vihased, pettunud ja solvunud. „Kuidas nad tulevad ja panevad ühe päevaga koha kinni? Seal toimuvad suured puhastused. Seal on igal ööl neli inimest, kes käivad spetsiaalse keemiaga seda tehast puhastamas. Kust nad võtavad seda...Meie ei otsi uut töökoha, meie oleme sundpuhkusel ja ootame, et tehas hakkaks uuesti töötama,“ sõnavad naised sõjakalt.