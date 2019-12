GALERII | Toompeal on meeleavaldus M.V.Wooli kaitseks: nende tehased on ühed Eesti kõige puhtamad 

„VTA juhid oleks tulnud juba enne jaanipäeva erru lasta. See oli ammu enne, kui listeeriaskandaal hakkas koguma tuure ja inimesed sellest isegi ei teadnud,“ sõnas ta. Ernitsa sõnul on VTAst saanud karistaja. „Ametist on saanud kuri kättemaksja, kes ei hooli koostööst, vaid karistab. Miks ta seda teeb, see on omaette küismus. Võib-olla tahavad nad näidata, et nad on ikkagi vajalikud. Kui minister Järvik kukutati, siis mina ütlesin ministrile enne seda, et VTA juhid tuleb vabastada ja tema aeglase maamehena tahtis alustada ministeeriumist ja vaadata kas ikka on nii. Siis selgus, et endine kantsler (Illar) Lemetti ja aasekantsler (Toomas) Kevvai hakkasid ministrile kaikaid kodaratesse loopima,“ seletas Ernits. Poliitik lisas, et Mati Vetevoolu tehased on Eesti toiduainete ettevõtetes hetkel ühed kõige puhtamad ja kontrollitumad.