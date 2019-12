Järgmisest aastast kasvab lasterikastele peredele suunatud kodutoetus 

Rahvastikuminister Riina Solmani ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi koostöös otsustati tõsta maksimaalne kodutoetuse summa 10 000 euroni taotleja kohta. „Kui elamistingimused on väga halvad, on võimalik toetust saada kuni 18 000 eurot taotleja kohta. Peredele, kelle elamistingimused vajavad olulist parandamist, on hindamiskomisjoni ettepanekul võimalik eraldada ka suuremat toetust,“ selgitas rahvastikuminister. Hindamiskomisjoni kuuluvad 2019. aastal KredExi, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Lasterikaste Perede Liidu esindajad.