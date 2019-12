Malta peaminister lubas kriisi tõttu uuel aastal tagasi astuda 

Muscat sõnas, et palub valitseval Töölisparteil alustada talle ametijärglase otsimist, vahendab BBC. Ta on sattunud suure kriitika alla, mille on põhjustanud ajakirjaniku Daphne Caruana Galizia mõrva vastuoluline uurimisprotsess. Mõjukate isikute korruptsioonijuhtumeid uurinud naine tapeti 2017. aastal autopommiga. Hiljuti vahistasid võimud ärimees Yorgen Fenechi, keda süüdistatakse mõrva kaasosaluses, mida mees ise eitab.