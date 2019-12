Valge Maja teatel ei osale Trump tagandamisprotsessi esimesel ülekuulamisel 

Esindajatekojale saadetud kirjas kinnitas Valge Maja nõunik Pat Cipollone, et neil pole põhjust uskuda, et Trumpi ülekuulamisel ausalt koheldakse, mistõttu president sellest osa ei võta. Presidendi nõunik süüdistab Kongressi alamkoda protsessil nõutavate fundamentaalsete õiguste täielikus puudumises. Samuti lisas ta, et demokraatide soovil loodud komitee kutsus tunnistama kolm inimest, kui vabariiklased said esitada vaid ühe.