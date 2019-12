Kohtuasi: valitsus ei näe Marti Kuusikule hüvitise maksmiseks alust 

Poolteist päeva ministriametis olnud Kuusik esitas halduskohtule kaebuse, milles taotleb Jüri Ratase 30. aprilli kirja õigusvastasuse tuvastamist. Kuusik palub tuvastada, et ta vabastati ametist peaministri ettepanekul. Ta palub riigilt välja mõista kahjuhüvitis kuue kuu ametipalga ulatuses, s.o 31 458,36 eurot. Kuusik on soovinud kohtusse tunnistama kutsuda peaminister Jüri Ratast, siseminister Mart Helmet ja rahandusminister Martin Helmet. Kuusiku esindaja on kohtule teatanud, et vajadusel loobutakse tunnistajatena Ratasest ja Mart Helmest, kirjutas Delfi. „Valitsus ei pea tunnistajate kuulamist vajalikuks, kuna vaidluse seisukohalt olulised asjaolud on selged. On kohtu hinnata, kas Kuusiku esitatud tunnistajate kuulamise taotlus rahuldada või mitte,“ selgitas Liis Velsker valitsuse kommunikatsioonibüroost Õhtulehele.