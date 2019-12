Yana Toomi büroo reklaam trammidel maksab üle 650 euro kuus 

„Tegu pole isikureklaamiga, veelgi vähem nimelise trammiga, vaid tellitud reklaamipinnal esitletakse Euroopa Parlamendi saadiku Yana Toomi bürood. Sellise reklaami võib tellida iga ettevõte,“ selgitas TLT ASi avalike suhete nõunik Ivo Parbus. Reklaamide tellimise tingimused on üleval TLT kodulehel. Kõnealuse kuuekuulise reklaamilepingu maksumus on 650 eurot kuus, millele lisandub käibemaks ja linna kehtestatud reklaamimaks.Hiljuti esitas linnavolinik Priidu Pärna linnapea Mihhail Kõlvartile arupärimise, kus küsib, kas linnapea ei arva, et aktiivse poliitiku nimeline tramm on varjatud valimisreklaam.