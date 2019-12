Milline tuleb pühadeilm – kas maad katab paks lumevaip või tuleb jõuluvanal kingikotti vedada läbi porimülka? 

Paljudele eestlastele meelepärane jõuluilm on lumerohke ja mõõdukalt jahe. Ikka nii, et jõululauas särisevat verivorsti süües poeb südamesse mõnusalt õdus tunne. Selline talvevõlumaa on siinmail juba aastaid olnud lootusetu soovunelm, mis ei näikse kunagi täide minevat.