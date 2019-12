Rekordiline heldus: üle 12 000 inimese annetab igal kuul püsimaksega 

Kasvanud jõukus paneb inimesi head tegema – vabatahtlike ravifondide statistika näitab, et püsiannetajate arv on tänavu kasvanud poole võrra, ulatudes juba enam kui 12 000 inimeseni. Eesti elanikkonna puhul tähendab see ühte inimest sajast.

Mullu annetati haigekassa rahastusest välja jäänud ravijuhtumiteks 4,5 miljonit eurot, sellest üle kahe miljoni lastele. Tänavused annetused löövad uusi rekordeid – suvel koguti kõigest paari nädalaga üle 2 miljoni euro geenihaigusega Annabeli raviks. Jõulukampaaniad on veel ees.