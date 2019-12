Rängas bussiõnnetuses Venemaal hukkus 19 inimest 

Bussis oli koos juhiga 44 inimest. Suur osa neist ei pääsenud sõidukist välja enne, kui päästjad kohale jõudsid ja kinni kiilunud uksed lahti murdsid. Õnnetuskohale lendas appi kaks meditsiinikopterit ja sõitis kuus kiirabibrigaadi ümberkaudsetest haiglatest. Kümne inimese vigastused olid nii kerged, et neile anti abi koha peal. Ülejäänud ellujääjad viidi haiglasse.

Surma sai ka sõidukijuht, kes uudisteagentuuride andmeil oli paarikümneaastase staažiga kogenud mees. Esialgseil andmeil oli ta kaine. Alustatud kriminaalmenetlus peab välja selgitama, millises seisukorras oli buss ja kas kohalikud võimud on maanteed piisavalt korras hoidnud. Raadiojaama Ehho Moskvõ liiklusekspert oletab, et õnnetuse peamiseks põhjuseks võis olla maantee halb seisukord.

Venemaal on tõsiseid liiklusõnnetusi sageli. Uudisteagentuuride kinnitusel on nende põhjuseks enamasti juhtide hoolimatus, liikluseeskirja eiramine ja purjuspäi roolitaha minek. Viimasel ajal on igal aastal liiklusõnnetustes hukkunud umbes 20 000 inimest.