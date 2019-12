Seisukoht | Jõuluvingatsid pagegu pühakotta 

Heldeke, minu teada elame me vabal maal ja keegi ei saa vägisi neid jõuluvingatseid kaubanduskeskusse vedada. Jalutagu siis tänavail, seal ei laula keegi nonstop jõululugusid. Tõsi, ka tänavad võivad jõuluvaenulikke traumeerida, sest needki lüüakse jõuluvalgust täis. Enamiku inimeste jaoks on see igati tervitatav, kui kottpimedal ajal, novembris-detsembris, linn tuledesärra mattub – lumevaesel ajal on see eriti tore. Võimalik aga, et kaamoseihalejaile on see vastuvõetamatu.