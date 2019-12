Taavi Libe | Toiduhüsteeriast tulvil aasta lõppakord 

Kõigile piparkoogifännidele on ilmselt juba ammu teada, et iga uus vaagnalt võetud küpsetis käib suhu patuga pooleks. Ikkagi suur kogus tühje kilokaloreid jne. Hiljuti käis Eesti meediast kiire tuulehoona üle ka uudis, mille järgi peaks mandariinide mugimisse suhtuma samasuguste reservatsioonidega. Soovitatav kogus mandariine olevat kaks kuni kolm päevas. Ühest küljest sisaldavad need oranžid mahlapallid vitamiine ja muid kasulikke elemente, kuid teisest küljest on need keeruline väljakutse kõigile, kellel probleeme seedimisega.

Bakter kui salakaval koletis?

Katsuge seda öelda kõigile, kelle laual on kogu detsembri vältel pidevalt suur vaagen mandariine. Ühekaupa ei viitsi neid üleüldse pesema või koorima hakata. Kahe puhul kipub nii olema, et esimene kaob teise koorimise ajal täiesti märkamatult lõugade vahele ning alustab oma pikka ja põnevat teekonda läbi seedetrakti. Nii et kui teine vili saab ka kooritud, siis tundub mõttekas juba kolmas mandariin võtta, sest ühest ei saa ju tegelikult midagi.

Mandariinid ja piparkoogid on juba pikemat aega suure hooga möllavas toiduhüsteerias muidugi väikesed tegelased. Suvine hapukurgihooaeg muutus maasikaskandaali tõttu selliseks, et hapukurgid olid lõpuks ilmselt ainus toit, mille valmistamisest ja transportimisest pikki lugusid ei kirjutatud. Mõistagi oli pehmelt öeldes rumal, kuidas Maalehe artiklist alguse saanud maasikate päritolu skandaali esimene peategelane ehk proua Anu (kui mul on nimi õigesti meeles) lihtsalt vassis ja udutas, kuid lõppkokkuvõttes läks asi ehk pisut liiale. Just sellest aspektist, et inimestel tekkis reaalne hirm Lätist või Poolast saabunud aiasaaduste ees. Just kui oleks need juba eos mürke täis süstitud ning maitseks nagu Makroflex.

Samasugune taustsüsteem paistab välja ka listeeriaskandaali nullpunktiks olnud M.V.Wooli loost. Praeguseks tundub üsna ebatõenäoline, et kalatootja tuleb tekkinud jamast elusana välja. Kuigi suur osa kahjudest olnuks ilmselt välditav, kui perefirma juhid oleks kohe alguses olnud valmis igakülgseks koostööks ning poleks vaikselt levima hakanud infokildudele iga hinna eest vastu võidelnud. Lõpptulemus on see, et listeeriabakterist on kogu Eesti jaoks saanud salakaval koletis, kes käitub praegu sarimõrvarina, kuid valmistab ette suuremat massirünnakut.

Tegelikult pole asi ju sugugi nii hull. Tõenäoliselt peidab iga koduköögi nõudepesukäsn endas rohkem surmavaid baktereid kui ükskõik milline M.V.Wooli kalatehasest või Rimi köögist väljunud toode. Aga sõnum on kohale jõudnud ning suure tõenäosusega sisaldavad tänavused jõululauad eelmistest tublisti vähem kalaroogi.

Kuulutame välja toidurahu!