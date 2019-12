Kogenud investor pensionireformist: Isamaa keerab ühe pauguga tulevased pensionärid vaesusesse 

„Kandsin pensioni ise Tuleva indeksisse ümber, indeksid on ajalooliselt täitsa okeid tootlust saanud. Tuleva on ainus fondivalitseja, kus tõesti pensionikogujad otsustavad ja pensionikogujate huvide eest ka seistakse, ülejäänutes on selge eesmärk esmajoones ikkagi pangale kasumit teenida," vahendab Ärileht Müüri mõtteid.