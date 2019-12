Tuttavad riigi peaprokuröri kandidaadist: väga eluterve, tasakaalukas ning tark mees 

KANDIDAAT Riigi peaprokuröri kandidaat on Tallinna ringkonnakohtu kohtunik Andres Parmas. Foto: Justiitsministeerium

„Andres on tugev valik peaprokuröri kandidaadiks. Sisuline tegija, tugeva õiglustunde ja väärtustega mees, kellel on oma argumenteeritud seisukoht. Ja hea on, et ta tuleb prokuratuuri igapäevasest tegevusest pisut väljaspoolt, olles aga asjadega hästi kursis,“ sõnab Tsahkna.