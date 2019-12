GALERII | Tallinnas süüdati AIDS-i ohvrite mälestuseks küünlad 

2018. aastal registreeriti Eestis 190 uut HIVi nakatumise juhtu. Käesoleva aasta 1. novembri seisuga on Terviseameti andmetel avastatud juba 150 uut HIV positiivset inimest.

Kokku on aastate jooksul Eestis HI-viirus diagnoositud 10051 inimesel, sealhulgas AIDS 561 inimesel.

1. detsembril tähistatakse ülemaailmset AIDSi vastu võitlemise päeva. Foto: Robin Roots

Eesmärgiks on jõuda alla saja uue juhuni aastas nagu sätestab riiklik HIV tegevuskava. HIV testimine ja ravi on Eestis riiklikult finantseeritud ning tasuta.

„Sellel päeval mäletame kõiki nakatumise tagajärjel surnud inimesi ja kogume kokku kõiki, kes vajavad meie tuge. Kahjuks ei saa me täna veel öelda, et epideemia on lõpetatud,“ seisab EHPV poolt saadetud pressiteates.