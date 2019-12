Talveilma sekka jagub ka vihma 

Õhutemperatuur on öösel 0 kuni-4, päeval 0 kuni -2.



Teisipäeval madalrõhulohk kaugeneb ja väike kõrgrõhuhari liigub üle Eesti. Taevas on selgem ja suuremat sadu ei tule, vaid saartel ja läänerannikul võib veidi lörtsi või lund sadada. Õhutemperatuur on öösel -2 kuni -7, päeval Lääne-Eestis 0 kuni +3, Kesk- ja Ida-Eestis 0 kuni -2 kraadi.



Kolmapäev toob Eestisse soojemat ja niiskemat õhku. Lörtsi- ja vihmasadu laieneb saartelt mandrile, kus algul sajab lund ja lörtsi, kuid hommikuks muutub sadu kõikjal vesiseks. Puhub tugev läänekaare tuul. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis 0 kuni +5, ida pool 0 kuni -3 kraadi. Hommikuks tõuseb kõikjal üle 0°C. Päev on enamasti vihmahoogudega, ida pool võib üürikeseks sekka ka lörtsi tulla. Õhutemperatuur on +2 kuni 7 soojakraadi.



Neljapäeval kandub kiires läänevoolus järgmine madalrõhulohk üle Eesti. Kohati sajab vihma. Edelatuul tõuseb väga tugevaks. Õhutemperatuur on öösel 0 kuni 5 soojakraadi, päeval 4 kuni 7 kraadi.



Reedel jõuab uus aktiivne madalrõhkkond Skandinaavia põhjatippu ja selle lõunaserva mööda liigub üle Eesti vihmapilvi. Edelatuule iilid võivad tormiseks tõusta. Õhutemperatuur on öösel 3 kuni 7, päeval 5 kuni 8 soojakraadi.