VIDEO JA GALERII | Tulemeri: akadeemiline pere ja tartlased tähistasid emakeelse ülikooli aastapäeva 

Laupäeval tuli Vanemuise kontserdimajas esmaettekandele Pärt Uusbergi kirjutatud suurteos „…ja tuulelaeval valgusest on aerud…“ Dirigent Taavi Kulli käe all kandsid selle ette ülikooli muusikakollektiivid – sümfooniaorkester, kammerkoor, akadeemiline naiskoor ja akadeemiline meeskoor. Teos on kirjutatud rahvusülikooli sajandaks aastapäevaks ja tekstid pärinevad Uku Masingu ja Kristjan Jaak Petersoni loomingust. ette ülikooli sümfooniaorkester, kammerkoor, akadeemiline meeskoor ja akadeemiline naiskoor.