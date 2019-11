Eesti uudised Päästerõngas saartele: ministeerium tõstab piimakarjade toetust mandrirahva arvelt Marvel Riik , täna, 16:46 Jaga: M

Muu muu: maaeluministeeriumi arvutusel ei ole viimasel kuuel aastal lehmpidajad saartel suutnud toodanguga katta kõiki kulusid, kahjud kõiguvad 13–24%ni, 1034 eurot piimalehma kohta. Foto: Ilmar Saabas / Ekspress Meedia

Maaeluministeeriumi hinnangul on piimatööstus Saaremaal, Hiiumaal, Muhumaal, Kihnus ja Ruhnus raskustes, mistõttu otsustati tõsta nende otsetoetusi. „Tänaseks on selgunud, et see mõjutab siiski ka mandril makstavate seotud piimalehmatoetuste määra,“ ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhataja Roomet Sõrmus.