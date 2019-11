Grossi kett vaidleb tarbijakaitsega alkoholilettide paiknemise üle 

Õigus on justkui mõlemal, sest suvest kehtiv seadus ei ütle selgelt, mis suurusega poes alkohol eraldada tuleb, vaid näeb ette, et alkoholi varjata ei ole vaja, kui see ei ole mõistlik, vahendab ERR-i portaal, et just mõistlikkusele Oleg Gross vaidluses ka rõhub.