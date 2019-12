Sisuturundus Sind vaevab sünnituse järel tekkinud inkontinentsus? Appi tuleb vaagnapõhjateraapia! Body Therapy klient , täna, 16:32 Jaga: M

Kergemat või raskemat tüüpi inkontinentsuse ehk põiepidamatuse all kannatab elu jooksul iga kolmas naine ja ka arvestav osa meeestest.Kuigi see on väga suur arv, välditakse tihti kõnealusel teemal rääkimist. Tavapäraseks on kujunenud ka arvamus, et see on paramatus, mille vastu ei saa võidelda – tegelikkus on hoopis midagi muud.