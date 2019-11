Raik korruptsioonisaagast: „Ratas mõistab olukorra tõsidust."“ 

„Kas töö oleks saanud toimuda kiiremini ja tõhusamini? Kas see oleks võinud hakata pihta varem? Kas aega kasutatid mõistlikult? Kas maaeluministeeriumis tehti töös ümberkorraldusi, kui selgus, et on tekkinud küsimusi?“ loetleb Raik õhku jäänud küsimusi.

Täit selgust ja kindlust Raiki sõnul ei ole ja ilmselt ei saagi olema. Mis siis, et ministri sekkumine allasutuste töösse on kindlaks tehtud. „Ilmselt on mõistlik minna edasi ja uskuda peaministrit, et Eesti on õigusriik,“ lausub Raik. „Et meie prokuratuur ei ole poliitiliselt kallutatud, et meil igaühel on õigus rääkida tõde ning teavitada ja usaldada õiguskaitseorganeid.“