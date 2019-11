Suitsev suu ajab kärbseid pähe ehk Miks ja kuidas valetatakse? 

„Inimesed tahavad põgeneda ebamugavate olukordade eest,“ selgitab valetamise tausta psühholoogiadoktor, Miltton New Nordicsi juhtimisnõustaja Eva-Maria Kangro. „Valetamisel on erinevaid aspekte: ühelt poolt tahetakse endast jätta soovitud või isegi ihalduspärast muljet, aga teisalt kardetakse karistamist. See on üsna automaatne ja loomulik reaktsioon, et inimesed üritavad leida viise, kuidas terve nahaga pääseda.“