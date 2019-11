Krüptofirmad süüdistavad PPAd andmete lekitamises, politsei lükkab väite ümber 

Mitmed krüptoteemadele pühendunud välismaa väljaanded on viimastel päevadel kirjutanud PPA poolt Eestis registreeritud firmadele saadetud e-kirjast, millega nõuti nelja nädala jooksul vastuseid erinevatele küsimustele ning nende tööga seotud andmeid. Selle info kogumine ei olnud aga põhjus, miks krüptofirmad ärritusid.

Probleem peitus e-kirja aadressireal – PPA saatis päringu korraga laiali kõigile firmadele ja teised adressaadid nägid oma kolleegide-konkurentide kontaktinfot, kurtis XCOEX Limited OÜ BeInCryptole. Veebileht väidab, et sellega rikuti Euroopa Liidu kurikuulsat GDPRi ehk andmekaitsemäärust.

PPA lükkab aga süüdistuse ümber. „Kuna tegemist on juriidiliste isikute avalikult leitavate meiliaadressidega, mille töötlemine ei ole reguleeritud andmekaitse üldmäärusega, siis ei saa adressaatide loendit ühel aadressireal käsitleda isikuandmete kaitse nõuete rikkumisena,“ selgitas ameti pressiesindaja Tuuli Härson.

„Andmekaitse Inspektsioon on samuti selgitanud, et juriidilisel isikul ei ole eraelu ja andmed, milleks on ka juriidilise isiku esindaja andmed (nt nimi, tööalane e-posti aadress), määruse kaitsealasse ei kuulu, sest tegemist pole eraeluliste, vaid majandustegevusega seonduvate andmetega,“ lisas Härson.