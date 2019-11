Juhtkiri | Preemia tööd teha viitsimine eest 

Ka ei üllata rahvast enam riigiasutuste preemiasadu, kuigi iga uudis sellisest rahajagamisest riivab valusalt ühiskondlikku õiglustunnet. Jälgides järgmise aasta riigieelarve kokkuklapitamist ja kärpeid sel sügisel võis kergesti jääda mulje, et riigil on iga sent rangelt arvel. Kuid kaugel sellest – ametnike hellitamiseks on riigil ikka taskupõhjas alati midagi varuks. Õnnelikumad ametnikest said preemiaks 7700 eurot haridusministeeriumis ja 3900 eurot riigikontrollis. Nüüdseks juba ekskantsler Lemettigi sai ministrilt 5800 eurot preemiaks nagu ka napilt paar kuud ametis olnud nõunikku peeti meeles 2000 euroga heade saavutuste eest.

Põhjendused, mille alusel makstakse preemiaks kuni poole aasta riigi keskmine palk, on uskumatud: töö õigeaegse tegemise ja ka hea sisseelamise eest oma valdkonda. Talupojamõistus ütleb, et töö õigeaegne tegemine peaks olema iseenesestmõistetav ja elementaarne asi, et põhipalka üleüldse kätte saada. Kui näiteks bussijuhi puhul on õigel ajal liinile jõudmine ametispüsimise eelduseks, siis mis imeloom on oma lepingujärgset tööd teha viitsiv ametnik, et ta väärib erikohtlemist?