Top | Jõuluks nälga? 

Peaminister Jüri Ratase valitsus vabastas EKRE soovidele vastu tulles küll kantsler Lemetti, kuid astus ämbrisse ühe pisiasjaga – et see samm peaks mitte ainult olema puhas, vaid ka näima puhtana. Nüüd jäi aga mulje, et koha kaotas prokuratuuri poole pöördunud ametnik.