ÕL VIDEO | ÕHTULEHE TEST: Kas kiirsöögiketi krõbe kana kannatab kriitikat? 

GALERII

Foto: Rauno Vahtre

KFC on Eestis tegutsenud veidi üle kuu ning reedel peetud pressiüritusel tõdesid ettevõtte juhid, et kiirsöögikett on ületanud ka kõige optimistlikumad prognoosid. Aga kui hea nende pakutav toit tegelikult on?