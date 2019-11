USKUMATU: loomakaitsja ja tema sõber seksisid loomadega 

Uurimisel leiti, et mees on regulaarselt külastanud zoofiiliat kajastavaid veebilehekülgi. Juba 2011. ja 2012. aastal võttis mees videosse naise seksi pitbulliga. Alles hiljuti jäädvustas ta naise seksi nende oma koeraga.

Šveitsi meedia rõhutab, et zoofiilist naine on loomakaitseseltsi asutaja. Seltsi eesmärk on päästa loomi tappamajja viimisest.