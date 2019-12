Jõulujoogid: tee ise sooja meeõlut või proovi peediõlut 

„Meil on väga palju kohalikes väikestes pruulikodades tehtud tumedaid õllesid, mis on kas kaneeli, rosinate, muskaatpähkili või mis iganes piparkoogivürtsidega maitsestatud,“ kinnitab Põhja- ja Baltimaade parim õllesommeljee Helen Aasmann, et poest leiab väga põnevaid jõuluaja jooke. Aga keha lööb külmal ajal kiiresti soojaks soe meeõlu.

Õllepoodide reklaamides on Helenile mitmeid põnevaid õllesid silma jäänud, aga kõiki neid pole ta proovida jõudnud. „Aga õnneks on jõulud veel kaugel ka,“ naerab meie esisommeljee ja toob välja kaks kesvamärjukest, mida ta oma senise kogemuse põhjal teistelgi proovida soovitab.