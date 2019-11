Küsimus | Kas Herman Simm hakkab peale vanglast vabanemist nautima endise politseijuhi kõrget eripensionit? 

Karistusseadustiku 15. peatükis on sätestatud riigivastased süüteod ja karistused nende toimepanemise eest. Näiteks riigireetmise või Eesti vabariigi vastu suunatud vägivaldse teo toimepanemise eest karistatakse kuue- kuni kahekümneaastase või eluaegse vangistusega või terrorikuriteo toimepanemise eest karistatakse viie- kuni kahekümneaastase või eluaegse vangistusega (KarS- i §-d 231, 232 ja 237).

Seega isikult, kellele on määratud politseipension, kuid kes on süüdi mõistetud riigireetmise eest, võetakse politseipension ära. Riigireetmises süüdimõistetule ei jätkata politseipensioni maksmist pärast karistuse ära kandmist. Küll aga on tal õigus saada vanaduspensioni üldistel alustel.