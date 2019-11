Maailm Ursula von der Leyen – koduperenaisest tipp-poliitikuks Allan Espenberg , täna, 13:15 Jaga: M

GALERII

FOTOMEENUTUS: Nii nägi Euroopa Komisjoni vastne president Ursula von der Leyen välja 2001. aastal. Foto: Imago/Scanpix

Saksamaal mitut ministriametit proovinud Ursula von der Leyen alustab 1. detsembril tööd Euroopa Komisjoni presidendina. Tema populaarsus tema kodumaal on olnud nii kõrge kui ka madal, kuid praegu ollakse pigem rahul tema siirdumisega Brüsselisse. Netikommentaatorid on koguni kirjutanud: „Las läheb. See on riigile kasuks.“