Kommentaar Joosep Vimm | Vassimine ja segadus ajasid linnavalitsuse alkorongi kraavi Joosep Vimm, Sotsiaaldemokraatlik erakond , täna, 13:03 Jaga: M

Foto: Heiko Kruusi

Linnaosavanem Svet arvab, et Tallinna linnavalitsuses on nelja erakonna koalitsioon. Abilinnapea Riisalu on kaasanud kõiki osapooli, kes ise ka ei tea, et nad kaasatud on olnud. Linnaosakogud on arutanud ja kooskõlastanud ideid, millest eelnõu ei räägigi. Volikogu keskfraktsiooni distsipliin mureneb. Ehk lugu sellest, kuidas Kõlvarti linnavalitsus kraavi sõitis.Tallinna meeril olid suured plaanid lahendada ära öörahu rikkumised magalarajoonides ja peletada alkoholimüük lasteasutustest kaugemale. Käed jäid aga lühikeseks, sest enamik tööst oleks tulnud teha ära Toompea lossis. Vedurile oli aga juba täiskäik sisse lükatud ja aurukatel kuumaks aetud. Midagi oli vaja teha, midagi oli vaja piirata.Abilinnapea Aivar Riisalu tutvustaski 6. novembri linnavalitsuse pressikonverentsil eelnõud alkoholimüük baarides, klubides ja kontserdipaikades kella kahest või kolmest keelata. Abilinnapea sõnul olla selle eelnõuga juba poolteist aastat tegeletud ning kaasamisprotsess olnud põhjalik. T