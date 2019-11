Lauri Vahtre | Ilus keel – elus keel  

Leidub rahvuskaaslasi, kelle arvates ei eesti keel ega rahvas ole mingid väärtused, mida kaitsta või taga nutta. Õieti neid objektiivselt polevatki olemas – on vaid usk nende olemasolusse ja rahvuse „tuum“ haihtub niipea, kui kaob see usk. Selle Slavoj Žižeki pealtnäha vaimuka, kuid sisuldasa absurdse teooria üks komistuskive ongi muide keel. Oleks raske kujutleda, et rahvusidee müstilise „haihtumise“ käigus unustaksid eestlased korraga oma emakeele. Keel peamise suhtlusvahendina hoiab rahvast koos ja n-ö taastoodab teda pidevalt, kaasa arvatud seesinast rahvuse „tuuma“.

Keele kaitse

Eriti selge ja ilmne on see nende rahvaste puhul, kelle keel on unikaalne, nagu eestlased. Teist eestikeelset rahvast ei ole. On üksainus eestikeelne kultuuriväli või kultuuriline mikrokosmos, ja kes on kord selle liikmeks kasvanud, see selleks ka jääb – üksikud erandid välja arvatud – , millised poleks ka tema veendumused või kui sügav tema põlgus kõige rahvusliku suhtes.

Irooniline on see, et sageli needsamad inimesed, kes rahvaid/rahvusi tähtsusetuiks või koguni saatana sünnitisteks peavad, on nõus teerulli alla viskuma, et kaitsta mõnd looma- või taimeliiki. Ehkki rahvad on sama väärtuslikud kui taime- või loomaliigid ning rahvuste mitmekesisus sama väärtuslik kui looduslik mitmekesisus. Ja seetõttu on iga rahva esmane kohus kõigepealt iseennast kaitsta.

Meil on keeleseadus, keeleinspektsioon ja keelepoliitika. Olen aastakümneid korrutanud, et ükski keeleseadus ei aita, kui me ise füüsiliselt välja sureme. Uskudes vagajutte, et lapsed sünnivad armastusest, et nad on igaühe isiklik asi ja et nende puhul ei ole tähtis arv, vaid kvaliteet. Selle mõtteviisi kõige rõvedamaks võsuks on internetiavarustes kohatud sõna „lapsepidajad“. Samaväärsena loomapidajate kõrval. Või nagu oleks tegu mingi hobiga.

Kuid see selleks. Et rahvas sel kombel koos keelega välja sureb, on selge igaühele, kes julgeb tõsiasjadele otsa vaadata. Ent tõsi on seegi, et keeleseadust ja keelepoliitikat on meil ikkagi tarvis. Kuni säilib lootus, et eesti rahvas võtab aru pähe ja otsustab siiski püsima jääda, on vaja keele eest hoolt kanda, et üldse oleks, mida oma (loodetavale) järelpõlvele pärandada. Hoolt kanda kui väiksema ja nõrgema eest, kes agressiivsete „suurte poiste“ olelusvõitluses kipub hammasrataste vahele jääma.

Mitte et keegi üritaks puhtast õelusest eesti keelt välja suretada. Ei maksa ennast üle tähtsustada. Maailm on lihtsalt suur ja hoolimatu. Oht meie keelele tuleb viimase poolsajandi jooksul mitu korda kiirenenud ja tihenenud suhtlusest. Suhtlus on iseenesest hea, suhtlemine teebki üldse inimesest inimese ja eestlasest eestlase, kuid liiga järsk muutus võib ka midagi lõhkuda, ning lõhutud koha kokkulappimine, st muutuse assimileerimine võtab aega.