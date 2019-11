Tahad terveid ja säravaid kiharaid? Käi esmalt ära juuste- ja peanahauuringul! 

Juuste tervis ja ilu saab alguse puhtast ja hoolitsetud peanahast. Et teada, kuidas juukseid hooldada, oleks mõistlik enne tulla juuste- ja peanahauuringule.

Juuste- ja peanahauuringu eesmärgiks on uurida trihhoskoobiga juustega kaetud peanaha seisundit ning selgitada välja kõõma, juuste väljalangemise, peanaha sügeluse, juukse struktuuri muutuste ja teiste häirete põhjus. Juuksespetsialist on kursis tänapäeva efektiivsemate toodete ning hooldustega, mis juustele ning peanahale Eesti turul on saadaval ning oskab soovitada parimat lahendust.