GALERII JA REPORTAAŽ | Streik kliimasoojenemise vastu ei jätnud kedagi külmaks

Nagu taeva kingitus, saabub lavalt kaudne vastus, kui üks esinejatest ütleb, et keegi meist pole täiuslik. Tema sööb näiteks liha ja joob piima, ostis endale mütsi, jope ja kindad.

Viimased unustas paraku küll koju, kuid mõte on selles, et me kõik peaksime tarbima vähem.

Veganite sõnum on, et lihast tuleks täielikult loobuda, sest see on parim viis päästa planeet.

Mida minutid edasi, seda rohkem koguneb igast ilmakaarest uusi nägusid. Aega streikimiseks on näpistatud nii koolitundide kui töötegemise arvelt.

Saatjaks uudistavad pilgud, rõõmsad näod

Sõnavõtud lõppenud, algab oodatud rongkäik. Tõeline möll läheb lahti. Selle sõna kõige paremas tähenduses. Muusika mängib, trumm mürtsub, ürituse eestvedajad hoiavad meeleolu üleval hüüdes ruuporitesse lauseid, mida osalejad nende järel korrata saaksid.